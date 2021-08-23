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А. Лукашенко не исключает размещения армии США в соседних с Афганистаном странах
23.08.2021 14:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает размещения американской армии в соседних с Афганистаном странах. Об этом глава государства заявил сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент
Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Еще один чувствительный вопрос связан с уходом Штатов из Афганистана. Это возможные планы размещения вооруженных контингентов американской армии в соседних странах, в том числе членах ОДКБ.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает размещения американской армии в соседних с Афганистаном странах. Об этом глава государства заявил сегодня на...
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