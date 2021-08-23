А. Лукашенко: ОДКБ необходима общая позиция по Афганистану

Источник материала: БT

Президент Беларуси сегодня принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной Афганистану. Мероприятие проводится в режиме видеоконференции.

А. Лукашенко принимает участие в саммите ОДКБ

В центре внимания ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. Сессия проходит под председательством президента Таджикистана. От Беларуси в видеосаммите также принимают участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр иностранных дел Владимир Макей и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич. Мероприятие проводится по инициативе России. Помимо глав стран ОДКБ участие в саммите принимает и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В своем выступлении белорусский лидер обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте с афганцами на границе с Польшей. Также Александр Лукашенко заявил о необходимости выработать общую позицию по Афганистану.

ОДКБ реагирует на ситуацию в Афганистане

В ОДКБ внимательно отслеживают развитие событий на таджикско-афганской границе. Главной целью организации сейчас остается обеспечение безопасности государств - членов ОДКБ. Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В то же время уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.





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