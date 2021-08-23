﻿ А. Лукашенко: ОДКБ необходима общая позиция по Афганистану. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Лукашенко: ОДКБ необходима общая позиция по Афганистану

23.08.2021 14:35 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Президент Беларуси сегодня принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной Афганистану. Мероприятие проводится в режиме видеоконференции.

А. Лукашенко принимает участие в саммите ОДКБ

В центре внимания ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. Сессия проходит под председательством президента Таджикистана. От Беларуси в видеосаммите также принимают участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр иностранных дел Владимир Макей и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич. Мероприятие проводится по инициативе России. Помимо глав стран ОДКБ участие в саммите принимает и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В своем выступлении белорусский лидер обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте с афганцами на границе с Польшей. Также Александр Лукашенко заявил о необходимости выработать общую позицию по Афганистану.

ОДКБ реагирует на ситуацию в Афганистане

В ОДКБ внимательно отслеживают развитие событий на таджикско-афганской границе. Главной целью организации сейчас остается обеспечение безопасности государств - членов ОДКБ. Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В то же время уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси сегодня принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной Афганистану. Мероприятие проводится в...
 
Новости дня
Новости политики
 
Головченко: скоро граждане узнают, чего удалось добиться в вопросах интеграции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by