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Кадровые вопросы и совершенствование работы - Лукашенко провел встречу с начальником Службы безопасности Президента
23.08.2021 14:55 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко принял с докладом начальника Службы безопасности Президента Беларуси Дмитрия Шахраева, передает корреспондент БЕЛТА.
В повестке дня были организационные и кадровые вопросы, внесенные соответствующие предложения. Обсуждались также шаги по дальнейшему совершенствованию работы Службы безопасности Президента, в том числе исходя из опыта прошлогодних событий, а также актуальных возникающих вызовов и угроз.
Как было доложено главе государства, разрабатываемые Службой безопасности планы, в том числе во взаимодействии с иными государственными органами, позволяют качественно и максимально оперативно реагировать на любые вызовы и угрозы изменяющей обстановки.-0-
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Кадровые вопросы и совершенствование работы - Лукашенко провел встречу с начальником Службы безопасности Президента
Как было доложено главе государства, разрабатываемые Службой безопасности планы, в том числе во взаимодействии с иными государственными органами, позволяют...
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