Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ОДКБ призывает к поиску возможностей для исключения гражданского противостояния в Афганистане Станислав Зась сообщил, что на сессии обсуждалась возможность возникновения гражданского противостояния на территории Афганистана, в частности между северными...

23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОДКБ призывает к поиску возможностей для исключения гражданского противостояния в Афганистане. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на брифинге по итогам состоявшейся сегодня в видеоформате внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.Станислав Зась сообщил, что на сессии обсуждалась возможность возникновения гражданского противостояния на территории Афганистана, в частности между северными провинциями и движением талибов. "Мы призываем к прекращению этого противостояния, налаживанию внутриафганского диалога и выстраиванию внутригосударственной власти в Афганистане с учетом интересов всех национальностей, там проживающих, и всех общностей, - подчеркнул генеральный секретарь. - Конфронтация, которая сейчас намечается между северными провинциями и "Талибаном", может иметь самые тяжелые последствия и для афганского народа, и в целом для региона"."Поэтому нужно сделать все, чтобы избежать этого противостояния", - заявил Станислав Зась.Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проводится по инициативе России. Она прошла под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В мероприятии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Помимо лидеров стран ОДКБ в саммите участвовал и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.-0-