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ОДКБ призывает к поиску возможностей для исключения гражданского противостояния в Афганистане

23.08.2021 14:55 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОДКБ призывает к поиску возможностей для исключения гражданского противостояния в Афганистане. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на брифинге по итогам состоявшейся сегодня в видеоформате внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Станислав Зась сообщил, что на сессии обсуждалась возможность возникновения гражданского противостояния на территории Афганистана, в частности между северными провинциями и движением талибов. "Мы призываем к прекращению этого противостояния, налаживанию внутриафганского диалога и выстраиванию внутригосударственной власти в Афганистане с учетом интересов всех национальностей, там проживающих, и всех общностей, - подчеркнул генеральный секретарь. - Конфронтация, которая сейчас намечается между северными провинциями и "Талибаном", может иметь самые тяжелые последствия и для афганского народа, и в целом для региона".

"Поэтому нужно сделать все, чтобы избежать этого противостояния", - заявил Станислав Зась.

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проводится по инициативе России. Она прошла под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В мероприятии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Помимо лидеров стран ОДКБ в саммите участвовал и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.-0-

 
 
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Станислав Зась сообщил, что на сессии обсуждалась возможность возникновения гражданского противостояния на территории Афганистана, в частности между северными...
 
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