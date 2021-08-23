Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут содействовать Афганистану в становлении мирной и процветающей страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном секретариатом международного объединения, сообщает ТАСС.





"Государства - члены ШОС подтверждают намерение содействовать Афганистану в становлении мирной, стабильной и процветающей страны, свободной от терроризма, войны и наркотиков", - говорится в документе.





В нем подчеркивается, что члены организации выступают за строгое соблюдение норм международного права и обязательств по двусторонним, а также многосторонним соглашениям. Они призывают обеспечить безопасность населения Афганистана и находящихся в стране иностранных граждан, дипломатических представительств, учреждений зарубежных государств и международных организаций.





"Государства - члены ШОС считают важным ответственное восстановление легитимности государственной власти в Афганистане путем инклюзивного мирного диалога с учетом интересов всех общественных, политических, этнических и конфессиональных групп страны", - уточняется в заявлении.





Согласно документу, страны ШОС готовы участвовать в международных усилиях по стабилизации и развитию Афганистана при центральной координирующей роли ООН.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ШОС будет содействовать Афганистану в становлении мирной и процветающей страны - заявление Согласно документу, страны ШОС готовы участвовать в международных усилиях по стабилизации и развитию Афганистана при центральной координирующей роли ООН.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и за несколько часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Ашраф Гани покинул Афганистан. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в такой ситуации он по конституции становится исполняющим обязанности главы государства и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-