Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главы государств ОДКБ выступили за инклюзивный мирный диалог в Афганистане "Члены Совета коллективной безопасности провели обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность государств - членов ОДКБ", -...

23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы государств ОДКБ выступили за инклюзивный мирный диалог в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ОДКБСовета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает БЕЛТА."Члены Совета коллективной безопасности провели обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность государств - членов ОДКБ, - говорится в сообщении. - В ходе сессии государства с озабоченностью отметили резкое ухудшение обстановки в Афганистане. Они подчеркнули важность ответственного восстановления государственной власти в Афганистане путем инклюзивного мирного диалога с учетом интересов всех общественных, политических, этнических и конфессиональных групп страны. В ходе сессии отмечено, что политический режим в Афганистане должен опираться на свободное волеизъявление всего афганского народа. Строгий учет, гарантирование и защита социально-политических интересов всех слоев общества имеет жизненно важное значение для устойчивости любого правительства Афганистана"."С учетом увеличивающегося присутствия боевиков международных террористических организаций в Афганистане, которые используют эту страну в качестве запасной площадки для создания опорных пунктов для дальнейшей деятельности и своей экспансии, государства - члены ОДКБ договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействии исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам, - отмечается в сообщении. - Достигнута договоренность ускорить работу по принятию предложенной Таджикистаном в рамках ОДКБ целевой межгосударственной программы по укреплению участков таджикско-афганской границы. Члены Совета коллективной безопасности договорились продолжить обмен мнениями о ситуации в Афганистане в ходе саммита ОДКБ 16 сентября в Душанбе".Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности прошла под председательством Президента Республики Таджикистан, председателя Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности Эмомали Рахмона. В ее работе приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В качестве главы приглашенного государства в сессии принял участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.-0-