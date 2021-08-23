ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ОДКБ в ближайшее время намерена рассмотреть тему беженцев из Афганистана

23.08.2021 15:40 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности в ближайшее время намерена рассмотреть тему беженцев из Афганистана. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на брифинге по итогам состоявшейся сегодня в видеоформате внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас запланировано в ближайшем будущем, уже буквально через некоторое время, рассмотрение на заседании Координационного совета по борьбе с незаконной миграцией вопросов, связанных с незаконной миграцией и беженцами с территории Афганистана, - сказал Станислав Зась. - Кроме того, на учениях миротворческих сил ОДКБ, которые тоже пройдут осенью, в ноябре месяце, будет организована практическая отработка вопросов приема беженцев".

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проводится по инициативе России. Она прошла под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. В мероприятии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Помимо лидеров стран ОДКБ в саммите участвовал и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.-0-


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проводится по инициативе России.
 
Новости дня
Новости политики
 
Генсек ОДКБ подтвердил готовность к диалогу с НАТО по ситуации в Афганистане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by