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"Афганский" конфликт с Польшей, обнаглевшие в НАТО и призыв к солидарности. Все из выступления Лукашенко на ОДКБ
23.08.2021 18:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие во
В центре внимания лидеров стран ОДКБ было влияние событий в Афганистане на безопасность государств - членов организации. Инициатором внеочередной сессии
Кроме лидеров стран ОДКБ - Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана - участие в видеосаммите принял и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В своем выступлении Александр Лукашенко сразу дал понять, что хоть Беларусь и далеко от Афганистана, но
Александр Лукашенко отреагировал на выступления лидеров других стран ОДКБ и прежде всего Президента России, который говорил о необходимости солидарности и что проблемы, вытекающие из ситуации в Афганистане, могут коснуться всех: "Уже давно коснулось. Как ни странно, мы вроде бы далеко от этого, а последствия уже почувствовали первыми. Наверное, вы информированы (спецслужбы ваши точно, мы их информировали), Меркель вам пообещала, Запад пообещал, что всех примут. Всех, кто будет бежать из Афганистана, всех примут".
В связи с этим Президент рассказал о событиях последних двух-трех суток
"И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе - ночью уже у нас 7-8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", - заметил глава государства.
"Вы слышали многие факты и видели. По крайней мере, это весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещания, их политика. Поэтому, как тут звучало, верить им нельзя. Я прежде всего имею в виду Запад. Они проиграли эту войну (и это надо им признать) и трусливо оттуда сбежали. Но это их проблемы. Но мы-то здесь при чем? Поэтому, действительно, идет перекладывание этой проблемы на наши плечи", - резюмировал Александр Лукашенко.
Президент Беларуси активно поддержал тезис о том, что в отношении ситуации в Афганистане и ее последствий в ОДКБ
Президент констатировал, что Беларусь не была так глубоко погружена в афганские события, как те же Таджикистан или Россия. "Мы никого не запрещали, в том числе и "Талибан", не поддерживали в силу того, что не так были вовлечены в афганские события. Но что я постоянно вспоминаю, это выступления на заседаниях ОДКБ Президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона. Он все время нам напоминал о том, что Афганистан - это опасная точка на карте, и приводил конкретные факты", - обратил внимание глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что таджикский лидер оказался прав. "Поэтому
Глава государства заверил: несмотря на то, что Беларусь не находится географически рядом и не граничит с Афганистаном, страна будет следовать согласованной
Президент подчеркнул, что ситуацию необходимо оценивать без эмоций, максимально реально и адекватно. "Нам кажется, что, на первый взгляд,
"Можно было бы сказать, что коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу. Давайте будем думать, что это не совсем так. Нельзя сбрасывать со счетов возможный стратегический расчет на совершенно осознанный шаг США по созданию нестабильности в данном регионе. Отчасти в зоне ответственности ОДКБ, - отметил глава государства. - Они создали проблемы, сейчас перекладывают решение этих проблем и эти проблемы на других. При этом, по сути, еще пытаются выйти сухими из воды. Американцы это любят".
Президент добавил, что в Беларуси, может быть, не настолько глубоко видят ситуацию в Афганистане, как Таджикистан, поэтому белорусской стороне важно услышать мнения и оценки союзников по ОДКБ. "Со своей стороны видим главные вопросы и вместе должны на них ответить: что будет дальше, какова обстановка на внешних границах ОДКБ, какие первоочередные и последующие шаги мы вынуждены предпринять по нейтрализации возникающих угроз. И эти шаги мы должны определить уже к середине сентября - к нашей встрече в Душанбе", - сказал Александр Лукашенко.
Возможные попытки США и НАТО сесть в Центральной Азии неприемлемы
Еще один чувствительный вопрос, по словам белорусского лидера, связан с уходом США из Афганистана. Это возможные планы
Президент полагает, что эта тема также заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности в зоне ответственности организации. Позицию Беларуси разделяет и российская сторона, которая также считает неприемлемым размещение войск США в зоне ответственности ОДКБ.
"Я абсолютно поддерживаю Президента России, его заявления о том, что полеты боевых самолетов США, прежде всего над странами ОДКБ, неприемлемы. И не только для России - для всех нас как членов ОДКБ. Более того, я абсолютно солидарен с ним, что движение НАТО (они уже обнаглели до крайности, понятно, двигаются через Беларусь в Россию), попытка сесть в Центральной Азии также для Российской Федерации и для нас неприемлемы", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент Беларуси уверен, что в решении афганского вопроса должен быть задействован и потенциал Шанхайской организации сотрудничества как одной из самых влиятельных структур в Азии. "Практически все члены ШОС сосредоточены вокруг Афганистана. И там их глобальные интересы. По крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана, - отметил он. - Следует
Глава государства предположил, что, проработав этот вопрос, возможно было бы провести и совместное заседание по проблематике афганского урегулирования: "Захотят
"Не считаться с позицией ОДКБ - ШОС будет невозможно. Позиция ШОС - ОДКБ даже будет важнее, нежели позиция западной коалиции", - уверен белорусский лидер.
На фоне дипломатических усилий талибов важно понимать, какова должна быть наша позиция
Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ
"В этом плане мы очень рассчитываем на то, что Президент России, как всегда, вовремя проинформирует нас о своей позиции. Потому что Россия - это не просто один из ключевых игроков в этой проблеме. Это самый главный игрок, и от России будет очень многое зависеть. В союзе, естественно, с центральноазиатскими республиками", - отметил Александр Лукашенко.
Не собираемся шантажировать Афганистан и талибов, а просто выстраиваем оборону
Президент Беларуси видит необходимость
Александр Лукашенко считает целесообразным рассмотреть вопрос о проведении в рамках ОДКБ внеочередных межгосударственных операций "Канал" (борьба с наркотрафиком) и "Нелегал" (противодействие нелегальной миграции). "Мы это делали раньше и очень эффективно, практика наработана", - сказал глава государства.
В ходе предстоящих 18-23 октября текущего года в Таджикистане учений ОДКБ "Взаимодействие-2021", "Поиск-2021", "Эшелон-2021" необходимо отработать вопросы противодействия актуальным угрозам с афганского направления. "При этом мы не собираемся шантажировать Афганистан, нынешние власти, талибов. Нет, мы просто выстраиваем оборону наших рубежей ОДКБ на случай, если…", - отметил Президент.
Александр Лукашенко в завершение своего выступления подчеркнул, что при всех недостатках в ОДКБ, в организации разработаны все необходимые планы, подписаны документы, а потому для принятия и реализации решений инструментов достаточно. "Если недостаточно, есть еще три недели для того, чтобы до Душанбе их выработать", - добавил глава государства.-0-
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"Афганский" конфликт с Польшей, обнаглевшие в НАТО и призыв к солидарности. Все из выступления Лукашенко на ОДКБ
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая была посвящена ситуации в...
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