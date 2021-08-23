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Топ Ган, Бедуин, Белорусский ранний... - на подворье Лукашенко за день убрали 45 т арбузов и дынь
23.08.2021 18:35 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На подворье Президента Беларуси Александра Лукашенко за день убрали 45 т арбузов и дынь, сообщает БЕЛТА.
Пока Президент был занят афганской темой - участвовал
По распоряжению главы государства сегодня занялись уборкой бахчевых. Только за сегодняшний день собрано около 45 т арбузов и дынь, и это еще не все, сбор урожая продолжится.
Высаживали в этом году пять сортов арбузов: Топ Ган, Романза, Мирсини, Бедуин и Белорусский ранний.
Традиционно, согласно распоряжению Президента, весь урожай пойдет на угощение - в детские дома и пожилым людям.-0-
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По распоряжению главы государства сегодня занялись уборкой бахчевых. Только за сегодняшний день собрано около 45 т арбузов и дынь, и это еще не все, сбор урожая...
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