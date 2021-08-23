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Президент Беларуси принял участие в саммите ОДКБ - Александр Лукашенко призвал коллег выступить с единой общей позицией по Афганистану
23.08.2021 22:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Что происходит в Афганистане и как это влияет на безопасность стран ОДКБ? Это главная и единственная тема внеочередного саммита Организации, который прошел сегодня по видеосвязи. Участие в нем принял и наш Президент. Александр Лукашенко призвал коллег выступить с единой общей позицией по Афганистану. Беларусь, конечно, не была так глубоко погружена в афганские события, как те же Таджикистан или Россия, но происходящее там рикошетит по блоку в целом и по нашей стране в частности.
Возможности стремительно сокращаются из-за запрета коммерческих рейсов в Кабул. По данным ООН, еще до смены власти в стране в предоставлении жизненно важных средств нуждались миллионы афганцев. Сейчас их число только растет. А эксперты и журналисты делают горькие выводы – 20 лет, несколько триллионов долларов, 4 американских президента, чтобы заменить Талибан на Талибан. И вывод вдогонку - это полное фиаско американской внешней политики.
Президент принял участие в саммите ОДКБ
События в Афганистане не могут не волновать лидеров ОДКБ. Внеочередной саммит - повод обсудить расклад в регионе. А главное – безопасность государств Объединения. Все лидеры ОДКБ, конечно, в сборе. В качестве гостя – на саммите Шавкат Мирзиёев. И хоть Узбекистан не входит в военно-политический блок, обсуждение такого актуального и острого вопроса для региона не мог пропустить. Открывал встречу на правах председательствующего в Объединении глава Таджикистана.
Саммит лидеров ОДКБ инициировала Россия.
Кстати, Эмомали Рахмон каждый раз на подобных форумах не уставал напоминать: "Афганистан - опасная точка!" Все как-то привыкли к этому его рефрену - оказалось, Рахмон был прав. Но инициатором сессии совета коллективной безопасности Организации стал не Душанбе, а Москва. Устами Пескова Кремль расскажет, что в своем выступлении президент Путин выразил глубокую озабоченность событиями в Афганистане и потенциальными угрозами из этой страны.
Белорусский президент призвал коллег оценить ситуацию без лишних эмоций, максимально реально и адекватно и без дипломатических экивоков Александр Лукашенко рубит правду-матку.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь очень правильно прозвучало, что нам надо выработать общую позицию. Надо отбросить всякие формальности и к саммиту в Душанбе подготовить эту общую позицию. Давайте будем искренними, пока эта позиция выражается в "давайте посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать". Это неправильно. Мы, конечно, будем смотреть, что будет дальше: так жизнь распоряжается и складывается. Но нам надо четко понимать, что, исходя из той информации, тех фактов, которые были приведены здесь, нам надо выработать эту общую позицию и не заниматься заклинаниями и призывами, ибо опоздаем и будет поздно.
А. Лукашенко обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана
Ужасы последствий для Афганистана так называемой "западной дружбы" потрясли весь мир. В разных частях планеты проходят акции в поддержку оставшихся в бедственном положении афганцев. Митинги прокатились по Парижу и Лондону. "Но, как только стало очевидно, что поток беженцев из Азии из-за этого увеличится, оказалось, что в Евросоюзе нет консенсуса по этому вопросу", - напишет премьер Словении. Канцлер Австрии будет более категоричным - его страна принимать мигрантов больше не будет. Похожие настроения и в Греции. Это только кажется, что "искрит" далеко, на другом конце света, в итоге рикошетит по всему миру.
Обещать - не значит жениться. Вот уж точно в духе западных политиков. Лучше афганцев это знают только граждане Сирии и Ирака. Им тоже сулили горы поддержки. В итоге людей, которые просили убежище у Варшавы, вывезли к границе насильно и даже установили кордоны и патрули, чтобы их не впустить в страну.
Что беспокоит еще - нынешняя ситуация может стать катализатором негатива для государств ОДКБ. Это и рост трансграничной преступности, и наркотрафика. Пока ставка на политико-дипломатические средства. Но и конкретные шаги по укреплению таджикско-афганской границы и совместные учения никто не отменяет. Наоборот.
Эксперты об Афганистане и роли ОДКБ
Эксперты сходятся в том, что от тактики действий ОДКБ в регионе будет много зависеть – и глобальный геополитический расклад, и общая безопасность.
Вадим Елфимов, политолог:
Наша позиция очень понятна. Мы всегда выступали против транзита нелегалов. Но одна маленькая Беларусь не может защищать весь Европейский союз. Тем более, если ЕС создает проблемы. Ведь в Афганистане были члены НАТО. Они не решили эту проблему - должны были думать. Мы не можем решить за них их проблемы. Во-вторых, ЕС должен был бы налаживать нормальные отношения с Беларусью, в том числе по этому направлению. Он пока этого не делает, он перешел к санкционной политике. Позиция Беларуси однозначна: мы прилагаем все усилия, чтобы размагнитить этот конфликт, поток беженцев. Но наши возможности ограничены. Поэтому Запад должен был предусмотреть и такую возможность, тут, как говорится, не от нас зависит.
Этот саммит нужен был для того, чтобы оперативно обменяться мнениями. Учитывая сложность и важность афганской темы, большая часть встречи прошла в закрытом формате. Но лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности сошлись в том, что принять дополнительные меры по укреплению безопасности государств - членов организации нужно!
Консолидированная позиция государств ОДКБ по ситуации в Афганистане будет выработана в ближайшее время.
Партнеры по военно-политическому блоку намерены действовать взвешенно и согласовано. Чтобы не допустить эскалации в регионе.
Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Мы призываем к прекращению этого противостояния, налаживанию внутриафганского диалога и выстраиванию внутригосударственной власти в Афганистане с учетом интересов всех национальностей, там проживающих, и всех общностей, - подчеркнул генеральный секретарь. - Конфронтация, которая сейчас намечается между северными провинциями и "Талибаном", может иметь самые тяжелые последствия и для афганского народа, и в целом для региона. Поэтому нужно сделать все, чтобы избежать этого противостояния.
В решении афганского вопроса должен быть задействован и потенциал ШОС как одной из влиятельных структур в Азии. А вообще на все про все меньше месяца. Уже в средине сентября в Душанбе планируется очный саммит глав государств ОДКБ. Это будет более предметный разговор. Так что точку в обсуждении главного - безопасности - никто не ставит.
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Президент Беларуси принял участие в саммите ОДКБ - Александр Лукашенко призвал коллег выступить с единой общей позицией по Афганистану
Что происходит в Афганистане и как это влияет на безопасность стран ОДКБ? Это главная и единственная тема внеочередного саммита Организации, который прошел...
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