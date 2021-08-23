Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина

Источник материала: БT

Президенты Беларуси и России сегодня вечером провели телефонный разговор. Договорились о нем еще во время утреннего саммита ОДКБ - продолжить обсуждение ситуации в Афганистане, сверить часы по актуальной тематике двусторонней повестки, в частности, экономическим и военно-политическим вопросам.



Разговор в итоге коснулся экономической составляющей взаимоотношений. Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время. Также обсудили предстоящие учения "Запад-2021". Отдельно и подробно остановились президенты на ситуации на границах Беларуси со странами НАТО. Говорили и о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ.



Договорились лидеры о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время.



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