|
Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина
23.08.2021 22:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президенты Беларуси и России сегодня вечером провели телефонный разговор. Договорились о нем еще во время утреннего саммита ОДКБ - продолжить обсуждение ситуации в Афганистане, сверить часы по актуальной тематике двусторонней повестки, в частности, экономическим и военно-политическим вопросам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси и России сегодня вечером провели телефонный разговор. Договорились о нем еще во время утреннего саммита ОДКБ - продолжить обсуждение ситуации...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)