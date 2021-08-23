Лукашенко и Путин говорили по телефону о подготовке кадров военных и спецслужб

В понедельник Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону. Об этом сообщает телеграм-канал президентской пресс-службы в понедельник.

Там отметили, что собеседники договорились продолжить обсуждение актуальных вопросов еще утром во время саммита.

Темы разговора

Экономическая составляющая взаимоотношений

Высокая степень готовности союзных программ

Предстоящие учения Запад-2021

Ситуация на границах Беларуси с НАТО

Сотрудничество в области подготовки кадров военных и спецслужб

Взаимодействие в области СМИ.

Лукашенко и Путин договорились о графике контактов на высшем уровне. В пресс-службе отметили, что конкретные решения будут приняты в ближайшее время.

В понедельник прошла внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Афганистане.

Кроме Лукашенко, в видеосаммите от Беларуси принимали участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр иностранных дел Владимир Макей и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич.