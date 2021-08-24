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Лукашенко поздравил народ Украины с тридцатой годовщиной Дня независимости
24.08.2021 07:07 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с тридцатой годовщиной Дня независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности, - отметил глава государства. - И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества".
В этот праздничный день Президент Беларуси пожелал всем жителям Украины мира, успехов и процветания.-0-
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"Несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности", - отметил глава...
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