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Лукашенко поздравил народ Украины с тридцатой годовщиной Дня независимости

24.08.2021 07:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с тридцатой годовщиной Дня независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности, - отметил глава государства. - И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества".

В этот праздничный день Президент Беларуси пожелал всем жителям Украины мира, успехов и процветания.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности", - отметил глава...
 
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