Источник материала: БT

"ОДКБ необходима общая позиция по Афганистану", - об этом накануне заявил Президент Беларуси на саммите глав государств организации. Мероприятие проводилось в режиме видеоконференции.

В центре внимания лидеров стран организации - ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. Сессия прошла под председательством президента Таджикистана.

Польша устроила конфликт на границе с Беларусью

В своем выступлении Александр Лукашенко обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте с афганцами на границе с Польшей, где уже несколько дней на нейтральной территории более 50 беженцев живут в нечеловеческих условиях.

А. Лукашенко: ОДКБ необходима общая позиция по Афганистану

Президент заверил: несмотря на то, что Беларусь не находится географически рядом и не граничит с Афганистаном, страна будет следовать согласованной общей позиции в рамках ОДКБ. Эту позицию сейчас и необходимо выработать. Ситуацию оценят без эмоций, максимально реально и адекватно. Также Александр Лукашенко не исключает размещения американской армии в соседних с Афганистаном странах. Эта тема заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности.





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