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А. Лукашенко: ОДКБ необходима общая позиция по Афганистану
24.08.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
"ОДКБ необходима общая позиция по Афганистану", - об этом накануне заявил Президент Беларуси на саммите глав государств организации. Мероприятие проводилось в режиме видеоконференции.
В центре внимания лидеров стран организации - ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. Сессия прошла под председательством президента Таджикистана.
Польша устроила конфликт на границе с Беларусью
В своем выступлении Александр Лукашенко обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте с афганцами на границе с Польшей, где уже несколько дней на нейтральной территории более 50 беженцев живут в нечеловеческих условиях.
А. Лукашенко: ОДКБ необходима общая позиция по Афганистану
Президент заверил: несмотря на то, что Беларусь не находится географически рядом и не граничит с Афганистаном, страна будет следовать согласованной общей позиции в рамках ОДКБ. Эту позицию сейчас и необходимо выработать. Ситуацию оценят без эмоций, максимально реально и адекватно. Также Александр Лукашенко не исключает размещения американской армии в соседних с Афганистаном странах. Эта тема заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите глав государств ОДКБ, которое проводилось в режиме видеоконференции, заявил, что организации необходима общая...
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