ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заседание Совета глав государств СНГ в Минске планируется провести в очном формате - Лебедев

24.08.2021 10:43 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав государств СНГ в Минске планируется провести в очном формате, возражений ни от одной страны не поступило. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске сегодня собираются на свое традиционное совещание постоянные уполномоченные представители стран СНГ. Как всегда, вопросы актуальные. Это дальнейшее согласование повесток дня предстоящих заседания Совета министров иностранных дел и заседания Совета глав государств СНГ, которые планируются 14-15 октября в Минске", - сказал Сергей Лебедев.

/Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В Минске сегодня собираются на свое традиционное совещание постоянные уполномоченные представители стран СНГ. Как всегда, вопросы актуальные", - сказал...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко примет сегодня участие в Республиканском педсовете 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by