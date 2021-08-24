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Заседание Совета глав государств СНГ в Минске планируется провести в очном формате - Лебедев
24.08.2021 10:43 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав государств СНГ в Минске планируется провести в очном формате, возражений ни от одной страны не поступило. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.
"В Минске сегодня собираются на свое традиционное совещание постоянные уполномоченные представители стран СНГ. Как всегда, вопросы актуальные. Это дальнейшее согласование повесток дня предстоящих заседания Совета министров иностранных дел и заседания Совета глав государств СНГ, которые планируются 14-15 октября в Минске", - сказал Сергей Лебедев.
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"В Минске сегодня собираются на свое традиционное совещание постоянные уполномоченные представители стран СНГ. Как всегда, вопросы актуальные", - сказал...
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