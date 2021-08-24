|
Лукашенко: время ставит перед системой образования беспрецедентный вызов
24.08.2021 11:41 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время ставит перед системой образования беспрецедентный по своей серьезности вызов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.
"Время ставит перед системой образования беспрецедентный по своей серьезности вызов", - заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что с последнего подобного мероприятия прошло четыре года, причем последние два из них были непростыми и для страны, и для системы образования. "Очень важно, что вы приехали со всех уголков Беларуси", - обратил он внимание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства отметил, что с последнего подобного мероприятия прошло четыре года, причем последние два из них были непростыми и для страны, и для системы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)