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"Дело хорошее, конечно" - Лукашенко оценил Единый информационно-образовательный ресурс

24.08.2021 11:41 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал положительную оценку разработанному в Беларуси Единому информационно-образовательному ресурсу, который сделан для школьников как дополнение к образовательному процессу. Разработку главе государства продемонстрировали сегодня перед пленарным заседанием Республиканского педсовета.

Ресурс разработан в соответствии с учебными программами по учебным предметам по каждой теме. Учащиеся в том числе могут прослушать видеофрагменты с объяснением учебного материала и после этого проверить себя, пройдя специальные тестовые задания. В каждой теме размещены дополнительные материалы, которые не являются обязательными, но способствуют углублению знаний. Данный ресурс разработан лучшими учителями Беларуси, а потому фактически может выступать и в качестве методического ресурса для молодых педагогов.

"Дело хорошее, конечно", - сказал Президент.

/Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Разработку главе государства продемонстрировали сегодня перед пленарным заседанием Республиканского педсовета.
 
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