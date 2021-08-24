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"Дело хорошее, конечно" - Лукашенко оценил Единый информационно-образовательный ресурс
24.08.2021 11:41 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал положительную оценку разработанному в Беларуси Единому информационно-образовательному ресурсу, который сделан для школьников как дополнение к образовательному процессу. Разработку главе государства продемонстрировали сегодня перед пленарным заседанием Республиканского педсовета.
Ресурс разработан в соответствии с учебными программами по учебным предметам по каждой теме. Учащиеся в том числе могут прослушать видеофрагменты с объяснением учебного материала и после этого проверить себя, пройдя специальные тестовые задания. В каждой теме размещены дополнительные материалы, которые не являются обязательными, но способствуют углублению знаний. Данный ресурс разработан лучшими учителями Беларуси, а потому фактически может выступать и в качестве методического ресурса для молодых педагогов.
"Дело хорошее, конечно", - сказал Президент.
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Разработку главе государства продемонстрировали сегодня перед пленарным заседанием Республиканского педсовета.
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