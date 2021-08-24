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Лукашенко: школа не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная

24.08.2021 11:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос, который сегодня, как говорится, висит в воздухе: должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики. Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна - государственная. Флаг и гимн - государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что такую же государственную политику проводят во всех уважающих себя странах - от США до Китая, включая Россию. Глава государства уверен, что профессионалы это понимают.

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Теги: Минск
 
 
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Президент отметил, что такую же государственную политику проводят во всех уважающих себя странах - от США до Китая, включая Россию. Глава государства уверен, что...
 
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