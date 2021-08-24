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Лукашенко: все эти разговоры, что мы упустили молодежь, - близки к демагогии

24.08.2021 11:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние события в Беларуси заставили обратить внимание на одну из главных функций образовательного процесса - воспитательную. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.

В то же время глава государства отметил: серьезных, катастрофических проблем в этой сфере нет. "Все эти разговоры, что мы упустили молодежь, - (министр настаивает, я так не скажу, но близко к этому) сплошная демагогия. Молодежь во все времена одинаковая - бунтарская, порой радикальная, но в большинстве - конструктивная. Все это молодость", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Последние события в Беларуси заставили обратить внимание на одну из главных функций образовательного процесса - воспитательную.
 
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