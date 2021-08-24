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Лукашенко: образование - это не сфера услуг, а социально значимая отрасль экономики 

24.08.2021 11:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образование - это не сфера услуг, а оплот белорусской государственности и социально значимая отрасль экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы в очередной раз подтвердили, что образование - это не сфера услуг, не бизнес, а оплот нашей государственности, социально значимая отрасль экономики", - сказал Александр Лукашенко.

"Вы сделали все, чтобы наши детишки учились, когда мы ничего не знали про вирус и было страшно выходить на работу. Знаю, какие угрозы сыпались в ваш адрес, когда начались бунты и блицкриг, особенно в Минске. В условиях травли вы мужественно делали свою работу: учили, воспитывали, терпеливо общались с агрессивно настроенными родителями", -  обратил внимание Александр Лукашенко.

По его словам, во многом благодаря работникам системы образования удалось удержать подростков от противоправных действий, пусть и не всех. "Вы чуть ли не за руку их ловили. Эти дети, их родители сегодня должны сделать выводы и по-новому взглянуть на миссию учителя, его роль в судьбе народа и нашей страны", - убежден глава государства.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Вы в очередной раз подтвердили, что образование - это не сфера услуг, не бизнес, а оплот нашей государственности, социально значимая отрасль экономики", - сказал...
 
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