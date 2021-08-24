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Вопрос государственной важности - Лукашенко заявил о предстоящей перезагрузке системы образования 

24.08.2021 11:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете заявил о предстоящей перезагрузке системы образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности", - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил о древней мудрости: после хлеба самое важное для народа - это школа. "Не умаляя роль семьи, мы все с вами хорошо понимаем, что именно воспитатель и учитель стоят у истоков формирования народа как единой нации. Наука это называет национальной идентичностью. По-простому это патриотизм", - сказал Президент.

Он отметил, что в этом понятии много смыслов: любовь к Родине, уважение к достижениям прошлого, приверженность традициям, почитание старших поколений и гордость за успехи современников, стремление внести свой вклад в историю страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему...
 
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