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От Президента до нянечки в детском саду - Лукашенко назвал ответственных за воспитание детей

24.08.2021 11:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете высказался о спорах на тему распределения ответственности в воспитании детей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я скажу так: от Президента страны до нянечки в детском саду, мы все: общество, школа, родители - отвечаем за нравственное и духовное развитие детей. Других вариантов нет и быть не может", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что, когда человек выбирает профессию учителя, он, как говорил известный советский педагог Василий Сухомлинский, должен отдать детям свое сердце.

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Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что, когда человек выбирает профессию учителя, он, как говорил известный советский педагог Василий Сухомлинский, должен отдать детям...
 
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