|
От Президента до нянечки в детском саду - Лукашенко назвал ответственных за воспитание детей
24.08.2021 11:57 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете высказался о спорах на тему распределения ответственности в воспитании детей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я скажу так: от Президента страны до нянечки в детском саду, мы все: общество, школа, родители - отвечаем за нравственное и духовное развитие детей. Других вариантов нет и быть не может", - заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что, когда человек выбирает профессию учителя, он, как говорил известный советский педагог Василий Сухомлинский, должен отдать детям свое сердце.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства отметил, что, когда человек выбирает профессию учителя, он, как говорил известный советский педагог Василий Сухомлинский, должен отдать детям...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)