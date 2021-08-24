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Лукашенко: авторитет учителя должен быть непререкаем

24.08.2021 12:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авторитет учителя должен быть непререкаем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая участие в Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назвал актуальнейшим вопрос о статусе педагога. "Мы все заинтересованы в том, чтобы авторитет учителя был непререкаем. И в глазах учеников, и среди родителей, и в обществе. Без этого даже смысла нет говорить о решении глобальных задач, которые стоят перед системой образования", - подчеркнул белорусский лидер.

"С 1 января 2022 года мы должны найти возможность значительно простимулировать в материальном плане работу классных руководителей и кураторов групп учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Поручаю правительству в ближайшее время внести соответствующие предложения", - сказал глава государства.

Он также поручил подумать и доложить, как можно поддержать специалистов дошкольных учреждений. "Труд воспитателей и их помощников такой же сложный и очень важный", - подчеркнул он.

"Все, что мы сможем себе позволить, учитывая возможности экономики страны, мы сделаем", - заверил белорусский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы все заинтересованы в том, чтобы авторитет учителя был непререкаем. И в глазах учеников, и среди родителей, и в обществе. Без этого даже смысла нет говорить о...
 
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