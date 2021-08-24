Лукашенко - учителям: наведите порядок в школе, чего бы это ни стоило

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"Школа - это храм. И туда нужно приходить как в храм. Порядок и дисциплина в этом храме зависят не только от прихожан, но и от тех, кто отвечает за состояние этого...