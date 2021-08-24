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Лукашенко призвал родителей с пониманием отнестись к требованиям школы в вопросах безопасности детей
24.08.2021 12:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал родителей с пониманием отнестись к требованиям школы в вопросах безопасности детей. Об этом глава государства заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.
"Министр доложил о принятых мерах по наведению дисциплины и порядка в школах. Это правильно и напрямую связано с вопросами безопасности детей. Призываю в первую очередь родителей отнестись к требованиям школы с должным пониманием", - сказал Александр Лукашенко.
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Лукашенко призвал родителей с пониманием отнестись к требованиям школы в вопросах безопасности детей
"Министр доложил о принятых мерах по наведению дисциплины и порядка в школах. Это правильно и напрямую связано с вопросами безопасности детей. Призываю в первую...
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