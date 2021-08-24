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Лукашенко: лучшей формы обеспечения госзаказа, чем целевой набор, не придумано
24.08.2021 12:21 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что практика целевой подготовки специалистов в вузах себя абсолютно оправдала. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая участие в
"Все хорошо знают, что лучшей формы обеспечения госзаказа, чем целевой набор, на сегодняшний день не придумано. Такая форма работы себя абсолютно оправдала", - сказал Президент.
По его словам, есть поручение руководителям промышленных предприятий, сельскохозяйственных организаций, отраслей экономики расширить эту форму работы. "Тем более что проблем с выбором вузов для подготовки кадров у заказчиков точно быть не должно", - отметил глава государства.-0-
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"Все хорошо знают, что лучшей формы обеспечения госзаказа, чем целевой набор, на сегодняшний день не придумано. Такая форма работы себя абсолютно оправдала", -...
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