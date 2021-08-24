|
Лукашенко не видит смысла в оголтелой гонке за дипломами о высшем образовании
24.08.2021 12:21 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в обществе все еще недооценивают престижность рабочих профессий и уровень подготовки таких специалистов. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая участие в
Глава государства акцентировал внимание, что подготовка кадров для экономики - это сфера ответственности наших вузов, техникумов, ПТУ. "Здесь один критерий - эффективность работы, конкурентоспособность. И учреждений образования, и преподавателей, и подготовленных ими кадров. Мы видим, с какой скоростью меняются способы производства, структура экономики, рынки труда. Это серьезный вызов системе профессионального образования. Административный механизм решения такой задачи у нас есть", - сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что Минэкономики и Минтруда должны заблаговременно делать прогнозы на востребованные временем и экономикой страны профессии, формировать заказ для Министерства образования: "Но что мы видим на практике, особенно когда открываем новые предприятия? Дефицит кадров».
Президент уверен, что все начинается со школы - с качества профориентационной работы: "Насколько мы действительно помогаем нашим детям понять свое предназначение, определиться с профессией, которая станет делом всей жизни? Насколько активно в этом процессе принимают участие наши предприятия - заказчики кадров?"
"До сих пор мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом, как сейчас модно говорить, всю жизнь ищут себя. То зарплата не та, то статус не тот, то добираться далеко и так далее. Родители и дети по-прежнему недооценивают престижность рабочих профессий и уровень подготовки таких специалистов", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что молодежь, которая сегодня обучается в техникумах, по своим компетенциям не уступает студентам вузов.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства акцентировал внимание, что подготовка кадров для экономики - это сфера ответственности наших вузов, техникумов, ПТУ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)