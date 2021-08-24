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Лукашенко считает, что белорусским вузам предстоит жесткая конкуренция между собой

24.08.2021 12:21 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским вузам предстоит жесткая конкуренция между собой. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая участие в Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас полсотни учреждений высшего образования - университетов, академий, институтов. В сопоставимых по территории и количеству населения странах (Швейцария, Дания, Финляндия, Израиль) вузов в 2-3 раза меньше, чем у нас. О чем это говорит? О том, что нам не избежать жесткой конкуренции среди самих учреждений в подготовке необходимых для отечественной экономики специалистов", - сказал Президент.

"Будьте на гребне прогресса. Дадите стране ученых, инженеров, конструкторов, других специалистов, способных создавать новые продукты и технологии, - будете работать. Нет - попадете под естественный отбор", - предупредил Александр Лукашенко.-0-


 
Теги: Минск
 
 
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"Будьте на гребне прогресса. Дадите стране ученых, инженеров, конструкторов, других специалистов, способных создавать новые продукты и технологии, - будете...
 
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