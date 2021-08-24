Источник материала: БелТА





Выступая на педагогическом форуме, Президент отдельно высказался об учебниках по гуманитарным дисциплинам - истории, обществоведению. "Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа", - заявил он.





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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий "Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего...