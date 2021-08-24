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Лукашенко об излишнем документообороте у педагогов: если вопросы не решены, полетят головы
24.08.2021 12:21 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, выступая на пленарном заседании Республиканского педсовета напомнил о ранее поставленной задаче освободить педагогов от выполнения несвойственных им функций и сократить документооборот, передает корреспондент БЕЛТА.
"Про функции, несвойственные педагогам, излишний документооборот даже и говорить не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы", - предупредил белорусский лидер.
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"Про функции, несвойственные педагогам, излишний документооборот даже и говорить не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы", - предупредил белорусский лидер.
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