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Лукашенко об излишнем документообороте у педагогов: если вопросы не решены, полетят головы

24.08.2021 12:21 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, выступая на пленарном заседании Республиканского педсовета напомнил о ранее поставленной задаче освободить педагогов от выполнения несвойственных им функций и сократить документооборот, передает корреспондент БЕЛТА.

"Про функции, несвойственные педагогам, излишний документооборот даже и говорить не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы", - предупредил белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Про функции, несвойственные педагогам, излишний документооборот даже и говорить не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы", - предупредил белорусский лидер.
 
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