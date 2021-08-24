Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперименты с учебниками должны быть прекращены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая участие в Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.





На педагогическом форуме глава государства высказался о содержании школьной программы. "Министерство отчиталось, что программы и учебники обновлены. И в истории нашей независимости мы делаем это с завидной регулярностью", - отметил он.





Александр Лукашенко напомнил, что отдельные советские учебники выдержали более 20 переизданий, отмечались госпремиями, были написаны ярким, живым языком с учетом возрастных особенностей школьников. Они также были последовательными, логичными и увлекательными, а их содержание имело выраженную развивающую и воспитательную составляющую.





"А что сегодня? Претензий к современным учебникам по-прежнему тьма. В том числе и со стороны вас, практикующих педагогов. Так быть не должно. Эксперименты с учебниками должны быть прекращены. И вас, учителей в том числе, призываю: доведите до ума то, что написано, и тогда уже будете отчитываться. Надеюсь, что на моем уровне разговор про учебники последний", - подчеркнул белорусский лидер.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: эксперименты с учебниками должны быть прекращены Александр Лукашенко напомнил, что отдельные советские учебники выдержали более 20 переизданий, отмечались госпремиями, были написаны ярким, живым языком с учетом...

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