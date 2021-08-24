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Лукашенко: мы умеем делать все: спасать жизни людей, совершать героические поступки, решать экономические задачи
24.08.2021 12:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает высокую роль педагогов в развитии общества. Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании
"Мы умеем делать все: спасать жизни людей, совершать героические поступки, решать экономические задачи. Это вы - учителя и преподаватели вузов. Но и негативное, косяки нашей жизни - это тоже вы. Поэтому давайте сделаем, чтобы этих косяков было как можно меньше и будем в этом направлении работать", - сказал глава государства.
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Лукашенко: мы умеем делать все: спасать жизни людей, совершать героические поступки, решать экономические задачи
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает высокую роль педагогов в развитии общества.
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