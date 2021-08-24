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Лукашенко: мы умеем делать все: спасать жизни людей, совершать героические поступки, решать экономические задачи

24.08.2021 12:33 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает высокую роль педагогов в развитии общества. Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании Республиканского педагогического совета.

"Мы умеем делать все: спасать жизни людей, совершать героические поступки, решать экономические задачи. Это вы - учителя и преподаватели вузов. Но и негативное, косяки нашей жизни - это тоже вы. Поэтому давайте сделаем, чтобы этих косяков было как можно меньше и будем в этом направлении работать", - сказал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает высокую роль педагогов в развитии общества.
 
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