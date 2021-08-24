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"От организации урока до внешнего вида ученика и учителя" - Лукашенко поручил выработать стандарт для школ
24.08.2021 12:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать стандарт для школ, в котором необходимо прописать различные аспекты - от вопросов организации урока до внешнего вида ученика и учителя. Соответствующее поручение он дал сегодня, принимая участие в
"Поручаю выработать стандарт, где закрепим четкие требования, начиная от организации урока, соблюдения школьного этикета и заканчивая внешним видом ученика и учителя, - сказал белорусский лидер. - И все участники образовательного процесса должны будут придерживаться положений данного документа беспрекословно. Это делается для того, чтобы снять все спорные вопросы или недопонимание между семьей и школой".
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"От организации урока до внешнего вида ученика и учителя" - Лукашенко поручил выработать стандарт для школ
Соответствующее поручение он дал, принимая участие в Республиканском педагогическом совете.
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