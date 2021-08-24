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Лукашенко: будущий год мы посвятим образованию

24.08.2021 12:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В будущем году образованию будет уделено особое внимание. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будущий год мы посвятим образованию. Мы должны рассмотреть все от приема в школу", - сказал Александр Лукашенко.

Также, по его словам, отдельное внимание будет уделено строительству и размещению школ в городах. Проблем в этом немало, отметил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Будущий год мы посвятим образованию. Мы должны рассмотреть все от приема в школу", - сказал Александр Лукашенко.
 
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