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Лукашенко: будущий год мы посвятим образованию
24.08.2021 12:49 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В будущем году образованию будет уделено особое внимание. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Будущий год мы посвятим образованию. Мы должны рассмотреть все от приема в школу", - сказал Александр Лукашенко.
Также, по его словам, отдельное внимание будет уделено строительству и размещению школ в городах. Проблем в этом немало, отметил глава государства.
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"Будущий год мы посвятим образованию. Мы должны рассмотреть все от приема в школу", - сказал Александр Лукашенко.
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