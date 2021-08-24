ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Чтобы потом руками не разводили" - Лукашенко намерен до второго чтения по Кодексу об образовании еще раз его проанализировать

24.08.2021 13:27 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до второго чтения в парламенте новой редакции Кодекса об образовании еще раз его тщательно проанализировать. Об этом он заявил сегодня, выступая на пленарном заседании Республиканского педсовета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первое чтение кодекс прошел. Это конституция в образовании. Давайте еще раз перед вторым чтением у Президента обратим внимание на спорные, если есть, моменты. И построим такой разговор до начала работы осенней сессии нашего парламента. Мы еще раз со специалистами вернемся к этому вопросу. Чтобы потом руками не разводили, что мы что-то где-то пропустили. И, как всегда, будет в этом виноват Президент", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства в целом отметил, что еще перед прошлым составом парламента была поставлена задача по кодификации законодательства. "Надо все, что мы наработали, поместить в одну корзину - кодекс. Точно так мы подошли к кодификации законов об образовании. Но параллельно - жизнь меняется - мы видим, что некоторые вещи мы упустили. Мы должны подправить, толкнуть вперед, где это нужно, отдельные направления нашего образования", - подчеркнул белорусский лидер.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до второго чтения в парламенте новой редакции Кодекса об образовании еще раз его тщательно проанализировать.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко заявил о готовности отдать последнюю копейку учителям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by