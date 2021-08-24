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"Чтобы потом руками не разводили" - Лукашенко намерен до второго чтения по Кодексу об образовании еще раз его проанализировать
24.08.2021 13:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до второго чтения в парламенте новой редакции Кодекса об образовании еще раз его тщательно проанализировать. Об этом он заявил сегодня, выступая на пленарном заседании
"Первое чтение кодекс прошел. Это конституция в образовании. Давайте еще раз перед вторым чтением у Президента обратим внимание на спорные, если есть, моменты. И построим такой разговор до начала работы осенней сессии нашего парламента. Мы еще раз со специалистами вернемся к этому вопросу. Чтобы потом руками не разводили, что мы что-то где-то пропустили. И, как всегда, будет в этом виноват Президент", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства в целом отметил, что еще перед прошлым составом парламента была поставлена задача по кодификации законодательства. "Надо все, что мы наработали, поместить в одну корзину - кодекс. Точно так мы подошли к кодификации законов об образовании. Но параллельно - жизнь меняется - мы видим, что некоторые вещи мы упустили. Мы должны подправить, толкнуть вперед, где это нужно, отдельные направления нашего образования", - подчеркнул белорусский лидер.-0-
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"Чтобы потом руками не разводили" - Лукашенко намерен до второго чтения по Кодексу об образовании еще раз его проанализировать
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до второго чтения в парламенте новой редакции Кодекса об образовании еще раз его тщательно проанализировать.
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