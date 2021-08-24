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Лукашенко заявил о готовности отдать последнюю копейку учителям
24.08.2021 13:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня
"У нас есть все для того, чтобы дети получали нормальное образование и устраивались в жизни. Все, что зависит от власти, поверьте, мы сделаем для вас по максимуму. Будут деньги - последнюю копейку мы отдадим учителю", - заявил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что говорит об этом не потому, что выступает сейчас перед педагогами: лести он сам не любит. "Просто без учителя нет страны, - отметил глава государства. - Не позволено на учителя не то что кулак поднять, пальцем показать. И это будет всегда".-0-
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"У нас есть все для того, чтобы дети получали нормальное образование и устраивались в жизни. Все, что зависит от власти, поверьте, мы сделаем для вас по максимуму....
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