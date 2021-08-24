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Лукашенко не исключает, что 2022 год может быть объявлен Годом учителя и образования
24.08.2021 13:41 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что 2022 год в Беларуси может быть объявлен Годом учителя и образования. Так он ответил на вопрос одной из участниц пленарного заседания
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