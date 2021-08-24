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Надо выработать систему организации экскурсий школьников по памятным местам - Лукашенко

24.08.2021 13:41 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо выработать систему организации экскурсий школьников по памятным местам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Знаете, тот, кто побывал в Хатыни, с этими "тряпками" на улице не ходил. А это же наше достояние. И мы своих детей с этими фактами нашей истории не сумели, не смогли, просто не захотели, упустили этот вопрос, не познакомили", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, государство выделит нужные средства. "Но надо понимать, что должны подключиться и предприятия, и родители, и школа. Школа - организовать. Пусть маленькую копейку, но родители профинансируют, чтобы они понимали это. И будем рекомендовать предприятиям государственной и частной формы собственности заниматься этим вопросом, - отметил Президент. - За этим дело не станет. Надо выработать систему и ее придерживаться. Будет система, вы получите необходимый транспорт, финансирование для того, чтобы проводить эти экскурсии. Тема не просто взята на контроль. Она уже реализовывается".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Знаете, тот, кто побывал в Хатыни, с этими "тряпками" на улице не ходил. А это же наше достояние. И мы своих детей с этими фактами нашей истории не сумели, не смогли,...
 
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