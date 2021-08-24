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Надо выработать систему организации экскурсий школьников по памятным местам - Лукашенко
24.08.2021 13:41 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо выработать систему организации экскурсий школьников по памятным местам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на
"Знаете, тот, кто побывал в Хатыни, с этими "тряпками" на улице не ходил. А это же наше достояние. И мы своих детей с этими фактами нашей истории не сумели, не смогли, просто не захотели, упустили этот вопрос, не познакомили", - сказал Александр Лукашенко.
По его словам, государство выделит нужные средства. "Но надо понимать, что должны подключиться и предприятия, и родители, и школа. Школа - организовать. Пусть маленькую копейку, но родители профинансируют, чтобы они понимали это. И будем рекомендовать предприятиям государственной и частной формы собственности заниматься этим вопросом, - отметил Президент. - За этим дело не станет. Надо выработать систему и ее придерживаться. Будет система, вы получите необходимый транспорт, финансирование для того, чтобы проводить эти экскурсии. Тема не просто взята на контроль. Она уже реализовывается".-0-
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"Знаете, тот, кто побывал в Хатыни, с этими "тряпками" на улице не ходил. А это же наше достояние. И мы своих детей с этими фактами нашей истории не сумели, не смогли,...
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