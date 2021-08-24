Надо выработать систему организации экскурсий школьников по памятным местам - Лукашенко

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"Знаете, тот, кто побывал в Хатыни, с этими "тряпками" на улице не ходил. А это же наше достояние. И мы своих детей с этими фактами нашей истории не сумели, не смогли,...