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Лукашенко: если в школе наведем порядок, у нас и в стране будет всегда порядок
24.08.2021 14:07 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если в школе будет наведен порядок, то и в государстве всегда будет порядок. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил сегодня внимание во время общения с участниками Республиканского педагогического совета, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время встречи зашел разговор о наведении порядка в учреждениях образования, обновлении школьного стандарта. У Александра Лукашенко поинтересовались, какие положения в этих стандартах образования он считает обязательными.
"Должен быть порядок. Учитель должен быть учителем, а школа должна быть храмом. Вот на этом будет базироваться стандарт, - подчеркнул глава государства. - Если в школе наведем порядок, у нас в государстве будет всегда порядок".
По мнению Александра Лукашенко, белорусским школам не хватает организованности. "Вот чего не хватает школе: школа должна формировать хотя бы на своей территории порядок, и это уйдет в общество. Сделайте это - больше я от вас ничего не прошу. А все остальное мы умеем", - резюмировал он.
Министр образования Игорь Карпенко в свою очередь заметил, что в школьном стандарте необходимо уточнить обязанности участников образовательного процесса, включая общественность и родителей. "Школа - это открытый институт, мы ни от кого не закрываемся, - пояснил он. - Мы возьмем за основу тот стандарт, который у нас до этого был, и определим ключевые позиции. В том числе посмотрим на педагогическую этику".-0-
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На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание во время общения с участниками Республиканского педагогического совета.
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