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Лукашенко: страшная беда - волокита, бюрократизм и формализм

24.08.2021 14:23 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что все задачи и планы по развитию той или иной сферы, и в частности образования, нужно реализовывать в срок. На этом глава государства акцентировал внимание сегодня, выступая на пленарном заседании Республиканского педсовета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Знаете, что самое главное: мы же умные люди, прекрасно видим, что происходит, анализируем, делаем выводы, и в соответствии с этим ставим перед собой задачи. Но страшная беда - волокита, бюрократизм и формализм. Задачи поставили, сказали, что будем решать в такие-то сроки, и забыли, что их надо решать. Поэтому мы видим, что надо сделать. Давайте просто это сделаем. Потому что, если мы это не делаем, беда. А если делаем не вовремя - очень дорого", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент провел аналогию со строительством: если вместо 1-2 лет строить объект 3-4 года, то в два раза больше придется платить. "А здесь (в образовании. - Прим. БЕЛТА) еще дороже обойдется. Это просто не видно так. Вы этого не видите. Но я-то это вижу, утверждая бюджет страны", - заметил глава государства.

"Поэтому давайте сделаем то, о чем договорились. И то, о чем говорили ораторы. Это же уже сделано в некоторых коллективах (речь о тех или иных передовых практиках и позитивных примерах в образовании. - Прим. БЕЛТА). Давайте это повторим. И если мы с этим подходом будем решать наши проблемы, мы их решим. Без проблем и без войн", - уверен Александр Лукашенко.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что все задачи и планы по развитию той или иной сферы, и в частности образования, нужно реализовывать в срок.
 
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