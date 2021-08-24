Лукашенко: политика в школе должна быть только одна – государственная

Сегодня в Минске проходит Республиканский педагогический совет, на котором выступил и Александр Лукашенко. По мнению Лукашенко, школа не может быть вне политики, но политика там должна быть только государственная. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Александр Лукашенко назвал вопрос, который «висит в воздухе»: должны ли белорусские школы участвовать в политической жизни страны.

«Ответ однозначный: школа не может быть вне политики. Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна - государственная. Флаг и гимн - государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему», - сразу же прокомментировал он.

Лукашенко говорит, что такой же госполитики придерживаются во всех «уважающих себя странах - от США до Китая, включая Россию». По его словам, профессионалы понимают это и осознают, что на примере педагога воспитываются и ученики, и учителя.

«Школа воспитывает не только учеников, но, что гораздо сложнее, перевоспитывает очень многих родителей», - подчеркнул Александр Лукашенко. А патриота может воспитать только патриот, какой предмет преподает учитель – не имеет значения.

Лукашенко отметил, что последние события в Беларуси заставили обратить внимание на одну из главных функций образовательного процесса - воспитательную.

«Вы сделали все, чтобы наши детишки учились, когда мы ничего не знали про вирус и было страшно выходить на работу. Знаю, какие угрозы сыпались в ваш адрес, когда начались бунты и блицкриг, особенно в Минске. В условиях травли вы мужественно делали свою работу: учили, воспитывали, терпеливо общались с агрессивно настроенными родителями», - заявил Александр Лукашенко.