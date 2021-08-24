Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ситуацию с беженцами из Афганистана обсудили в ОДКБ Заседание Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ) состоялось в...

24 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ) состоялось сегодня в Центре кризисного реагирования ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков напомнил, что накануне на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ главы государств в числе обсуждаемых вопросов предметно рассмотрели ситуацию с беженцами и миграционными потоками из Афганистана. Президенты дали соответствующие поручения о выработке предложений для рассмотрения на очередной сессии Совета коллективной безопасности в Душанбе."Было определено, что члены КСБНМ продолжат постоянный мониторинг ситуации, связанной с перемещением граждан из Исламской Республики Афганистан в поисках убежища. Таджикская сторона с учетом военно-политической ситуации в Исламской Республике Афганистан в случае потенциальной угрозы массового пересечения границ государств - членов ОДКБ лицами, ищущими убежище, направит информацию в Секретариат ОДКБ для дальнейшего информирования членов КСБНМ", - отметил пресс-секретарь."Участники заседания КСБНМ позитивно оценили результаты проделанной работы в отчетном периоде по контролю за миграционными процессами и противодействию незаконной миграции, а также подтвердили необходимость дальнейшего объединения усилий в целях комплексного противостояния нелегальной миграции", - добавил пресс-секретарь.-0-