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Ситуацию с беженцами из Афганистана обсудили в ОДКБ

24.08.2021 17:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ) состоялось сегодня в Центре кризисного реагирования ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков напомнил, что накануне на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ главы государств в числе обсуждаемых вопросов предметно рассмотрели ситуацию с беженцами и миграционными потоками из Афганистана. Президенты дали соответствующие поручения о выработке предложений для рассмотрения на очередной сессии Совета коллективной безопасности в Душанбе.

"Было определено, что члены КСБНМ продолжат постоянный мониторинг ситуации, связанной с перемещением граждан из Исламской Республики Афганистан в поисках убежища. Таджикская сторона с учетом военно-политической ситуации в Исламской Республике Афганистан в случае потенциальной угрозы массового пересечения границ государств - членов ОДКБ лицами, ищущими убежище, направит информацию в Секретариат ОДКБ для дальнейшего информирования членов КСБНМ", - отметил пресс-секретарь.

"Участники заседания КСБНМ позитивно оценили результаты проделанной работы в отчетном периоде по контролю за миграционными процессами и противодействию незаконной миграции, а также подтвердили необходимость дальнейшего объединения усилий в целях комплексного противостояния нелегальной миграции", - добавил пресс-секретарь.-0-
 
 
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Заседание Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ) состоялось в...
 
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