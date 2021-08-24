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МИД о гуманитарном конвое из Польши для беженцев: Варшава пытается выдавать желаемое за действительное
24.08.2021 18:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали польский конвой с гуманитарной помощью для беженцев из стран Ближнего Востока, который якобы ожидает разрешения на въезд в Беларуси. Ответ пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза размещен на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.
"Польская сторона создала очень странную ситуацию, пытаясь всеми силами выдавать желаемое за действительное, да еще и поставив некие свои внутриполитические моменты выше конкретной работы и интересов обычных людей, пусть даже и беженцев из неблагополучных стран", - отметил Анатолий Глаз.
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МИД о гуманитарном конвое из Польши для беженцев: Варшава пытается выдавать желаемое за действительное
"Польская сторона создала очень странную ситуацию, пытаясь всеми силами выдавать желаемое за действительное, да еще и поставив некие свои внутриполитические...
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