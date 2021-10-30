Лукашенко: вклад БГУ в развитие Беларуси будет и впредь приумножаться

Источник материала: БелТА

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного университета со знаменательной датой - 100-летием вуза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что вековая история ведущего вуза страны наполнена множеством интереснейших событий и больших свершений. "Основанный в годы становления молодой советской республики университет являлся символом строительства новой мирной жизни. Развиваясь вместе со страной, БГУ формировал национальную интеллигенцию, укреплял самосознание народа и белорусскую государственность", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что за годы работы вузом подготовлены тысячи специалистов, созданы ведущие научные школы, разработаны уникальные методы, технологии и практики, позволившие Беларуси достичь экономического суверенитета и стать признанным лидером в развитии человеческого потенциала.

"Благодаря ежедневному напряженному труду нескольких поколений БГУ вошел в число лучших университетов мира, стал крупнейшим научно-производственным центром. Основа этого успеха - верность традициям, дух созидания и стремление к новому", - констатировал глава государства.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что коллектив вуза и впредь приложит все усилия для обучения и воспитания настоящих патриотов, преданных Родине, а вклад университета в развитие интеллектуальных, экономических и производственных ресурсов Беларуси будет только приумножаться. "Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой творческой энергии и дальнейших успехов", - резюмировал Президент.-0-



