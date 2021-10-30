ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Здесь престижно учиться и работать". Лукашенко поздравил коллектив БГМУ с эпохальной датой

30.10.2021 07:05 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного медицинского университета с эпохальной датой - столетием со дня основания вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства напомнил, что история университета началась в 1921 году с открытия медицинского факультета БГУ. "Благодаря профессиональным и творческим усилиям многих поколений профессорско-преподавательского коллектива сегодня БГМУ является уникальным центром образования и науки, медицинской и фармацевтической практики мирового уровня, в котором престижно учиться и работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что десятки тысяч дипломированных врачей, специалистов и квалифицированных ученых, подготовленных в стенах университета, посвятили себя благородной миссии спасения жизней и сохранения здоровья нации.

"Пусть ваша верность великому предназначению и клятве врача, результаты практической деятельности дарят каждому пациенту уверенность в своей защищенности, вдохновляют новые поколения белорусов на выбор одной из самых ответственных и нужных людям профессий", - говорится в поздравлении.

Белорусский лидер пожелал сплоченному коллективу, ветеранам и студентам БГМУ крепкого здоровья, терпения и сил, новых успехов и благополучия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент отметил, что десятки тысяч дипломированных врачей, специалистов и квалифицированных ученых, подготовленных в стенах университета, посвятили себя...
 
Новости дня
Новости политики
 
Главы МИД Беларуси и Турции обсудили развитие сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by