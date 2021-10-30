"Здесь престижно учиться и работать". Лукашенко поздравил коллектив БГМУ с эпохальной датой

Источник материала: БелТА

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного медицинского университета с эпохальной датой - столетием со дня основания вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства напомнил, что история университета началась в 1921 году с открытия медицинского факультета БГУ. "Благодаря профессиональным и творческим усилиям многих поколений профессорско-преподавательского коллектива сегодня БГМУ является уникальным центром образования и науки, медицинской и фармацевтической практики мирового уровня, в котором престижно учиться и работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что десятки тысяч дипломированных врачей, специалистов и квалифицированных ученых, подготовленных в стенах университета, посвятили себя благородной миссии спасения жизней и сохранения здоровья нации.

"Пусть ваша верность великому предназначению и клятве врача, результаты практической деятельности дарят каждому пациенту уверенность в своей защищенности, вдохновляют новые поколения белорусов на выбор одной из самых ответственных и нужных людям профессий", - говорится в поздравлении.

Белорусский лидер пожелал сплоченному коллективу, ветеранам и студентам БГМУ крепкого здоровья, терпения и сил, новых успехов и благополучия.-0-