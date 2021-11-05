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"Не бросайтесь на импортную еду". Лукашенко дал рекомендации по здоровому образу жизни
05.11.2021 12:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, общаясь с жителями Могилева
В первую очередь глава государства призвал не бросаться на импортную еду. Он признался, что и сам, несмотря на имеющиеся возможности, старается употреблять в пищу только отечественные продукты. "Свои и картошка, и морковь... Все мы производим. А мясомолочная продукция - лучшая в мире", - сказал Президент.
Вторая рекомендация - заниматься физкультурой и спортом.
"Противостоять пандемии нужно нормальным питанием и здоровым образом жизни", - уверен Александр Лукашенко.
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В первую очередь глава государства призвал не бросаться на импортную еду. Он признался, что и сам, несмотря на имеющиеся возможности, старается употреблять в пищу...
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