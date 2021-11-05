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"Главный белорус страны". Могилевчанка призналась в любви к Лукашенко

05.11.2021 12:15 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня во время рабочей поездки в Могилев Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с жителями города, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время общения с главой государства одна из могилевчанок, которая представилась Еленой, во всеуслышание призналась главе государства в любви.

"Настоящий мужчина. Сказано - сделано. Спасибо за то, что вы делаете для Беларуси. Я люблю главного белоруса страны - вас, Александр Григорьевич", - заявила женщина.

"Все, что мы, мужики, делаем, мы делаем ради вас", - ответил Президент.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"Настоящий мужчина. Сказано - сделано. Спасибо за то, что вы делаете для Беларуси. Я люблю главного белоруса страны - вас, Александр Григорьевич", - заявила женщина.
 
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