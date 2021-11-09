Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении взаимодействия с Камбоджей

Источник материала: БелТА

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства обратил внимание, что Камбоджа уверенно идет по пути устойчивого развития и укрепляет свой международный авторитет. "Свидетельством этого станет председательство королевства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в 2022 году", - отметил белорусский лидер.

Президент подтвердил заинтересованность в расширении взаимодействия с Камбоджей - страной, которая является важным партнером Беларуси в Юго-Восточной Азии. "Убежден, что совместными усилиями мы сумеем активизировать двустороннее сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, образовании и других отраслях на пользу народов обоих государств", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко пожелал Нородому Сихамони крепкого здоровья и долголетия, а жителям Камбоджи - мирного неба и солидарности.-0-