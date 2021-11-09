|
Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении взаимодействия с Камбоджей
09.11.2021 07:05 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства обратил внимание, что Камбоджа уверенно идет по пути устойчивого развития и укрепляет свой международный авторитет. "Свидетельством этого станет председательство королевства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в 2022 году", - отметил белорусский лидер.
Президент подтвердил заинтересованность в расширении взаимодействия с Камбоджей - страной, которая является важным партнером Беларуси в Юго-Восточной Азии. "Убежден, что совместными усилиями мы сумеем активизировать двустороннее сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, образовании и других отраслях на пользу народов обоих государств", - подчеркнул он.
Александр Лукашенко пожелал Нородому Сихамони крепкого здоровья и долголетия, а жителям Камбоджи - мирного неба и солидарности.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Убежден, что совместными усилиями мы сумеем активизировать двустороннее сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, образовании и других отраслях на...
|
Архив (Новости Политики)