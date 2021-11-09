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Лукашенко дал интервью главреду журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко

09.11.2021 14:13 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня дал интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Беседа продолжалась почти два с половиной часа. Обсуждали итоги состоявшегося недавно заседания Высшего государственного совета Союзного государства, основное содержание и направления развития интеграции Беларуси и России. Острая и актуальная ныне тема - миграционный кризис. Александр Лукашенко подробно высказал свою позицию о том, кто и почему виноват в сложившейся ситуации. Речь также шла в целом об обстановке в регионе и мире - напряженности на западных рубежах, ситуации в Украине, растущем геополитическом противостоянии.

Еще один блок вопросов касался внутренней повестки дня в Беларуси - анализ событий прошлого года, работа над изменениями Конституции и подготовка к предстоящему референдуму, эпидемиологическая ситуация и вопросы лечения людей. Учитывая тематическую направленность журнала, речь также шла о развитии военно-промышленного комплекса Беларуси, сотрудничестве в этом плане с Россией.

Александр Лукашенко ответил и на ряд личных вопросов, в том числе рассказал, как предпочитает проводить досуг, поддерживать здоровый образ жизни.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Беседа продолжалась почти два с половиной часа. Обсуждали итоги состоявшегося недавно заседания Высшего государственного совета Союзного государства, основное...
 
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