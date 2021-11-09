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Коротченко: в лице Александра Лукашенко мы видим выдающегося политика, лидера
09.11.2021 14:19 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный редактор российского журнала "Национальная оборона" военный эксперт Игорь Коротченко поделился с журналистами впечатлениями от состоявшегося интервью с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"В лице Александра Лукашенко мы видим выдающегося политика, лидера. И масштаб его личности, безусловно, особенно раскрывается в личном интервью", - сказал Игорь Коротченко.
Он рассказал, что Александр Лукашенко еще раз подтвердил курс на стратегическое партнерство, союзнические отношения с Российской Федерацией, общность целей и задач в нынешнем непростом турбулентном мире, когда усиливается давление, ведется гибридная война.
"Беларусь - надежный союзник Российской Федерации. Наши народы связывают искренние отношения дружбы, приязни. И, конечно, белорусский лидер - это человек большого интеллекта, политической воли. И стратегического целеполагания. Это очень важно для современных политиков", - подчеркнул военный эксперт.
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"В лице Александра Лукашенко мы видим выдающегося политика, лидера. И масштаб его личности, безусловно, особенно раскрывается в личном интервью", - сказал Игорь...
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