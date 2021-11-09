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Коротченко: в лице Александра Лукашенко мы видим выдающегося политика, лидера

09.11.2021 14:19 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный редактор российского журнала "Национальная оборона" военный эксперт Игорь Коротченко поделился с журналистами впечатлениями от состоявшегося интервью с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В лице Александра Лукашенко мы видим выдающегося политика, лидера. И масштаб его личности, безусловно, особенно раскрывается в личном интервью", - сказал Игорь Коротченко.

Он рассказал, что Александр Лукашенко еще раз подтвердил курс на стратегическое партнерство, союзнические отношения с Российской Федерацией, общность целей и задач в нынешнем непростом турбулентном мире, когда усиливается давление, ведется гибридная война.

"Беларусь - надежный союзник Российской Федерации. Наши народы связывают искренние отношения дружбы, приязни. И, конечно, белорусский лидер - это человек большого интеллекта, политической воли. И стратегического целеполагания. Это очень важно для современных политиков", - подчеркнул военный эксперт.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В лице Александра Лукашенко мы видим выдающегося политика, лидера. И масштаб его личности, безусловно, особенно раскрывается в личном интервью", - сказал Игорь...
 
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